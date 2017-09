Film : Ehren-Oscars für Donald Sutherland und Agnès Varda

Los Angeles (dpa) - Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland und die in Belgien geborene Regisseurin Agnès Varda werden im November mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Wie die Filmakademie Academy Of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles mitteilte, sollen auch der amerikanische Kameramann Owen Roizman und US-Filmemacher Charles Burnett geehrt werden. Die feierliche Gala findet am 11. November in Hollywood statt.

von dpa

erstellt am 07.Sep.2017 | 03:16 Uhr