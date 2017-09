Brände : Dreijähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Bremerhaven

Ein drei Jahre alter Junge ist bei einem Wohnungsbrand in Bremerhaven ums Leben gekommen. Er war noch in der Wohnung, als Flammen aus den Räumen im zweiten Stock schlugen, teilte die Feuerwehr Bremerhaven am Vormittag mit. Rettungskräfte brachten das Kind aus dem Gebäude und belebten es wieder, der Junge starb aber im Krankenhaus. Zwölf Menschen - darunter die Eltern des Jungen - wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, 22 weitere wurden vor Ort untersucht und betreut.

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 14:26 Uhr