Unfälle : Drei Verletzte bei Geisterfahrt auf Autobahn in Bayern

Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 96 in Bayern einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Er selbst zog sich bei dem Zusammenstoß mit einem anderen Auto lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Beamten hatten im Verkehrsfunk die anderen Autofahrer noch vor dem Falschfahrer gewarnt. Wenige Augenblicke später sei es dennoch zu dem Unfall gekommen. Die beiden Insassen des Wagens, der in der richtigen Fahrtrichtung unterwegs war, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 20:43 Uhr