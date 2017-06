Terrorismus : Drei Tote bei mutmaßlichem Terroranschlag in Bogotá

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag im bekanntesten Einkaufszentrum in Bogotá in Kolumbien sind drei Frauen getötet worden. Außerdem wurden mindestens neun Menschen verletzt. Die Hintergründe für die heftige Explosion auf einer Damentoilette sind noch unklar. Das Centro Andino wurde geräumt. Eine der Toten ist offiziellen Angaben zufolge eine 23-jährige Französin, die einen Freiwilligendienst in einer Schule absolvierte.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 03:35 Uhr