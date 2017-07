Börsen : Dow tritt erneut auf der Stelle

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ist den zweiten Tag in Folge quasi auf der Stelle getreten. Im Handelsverlauf hielten allerdings politische Nachrichten die Anleger auf Trab. So setzten zunächst Sorgen über eine Verschärfung der Affäre rund um eine mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf die Kurse kurz unter Druck. Der Dow schloss prozentual unverändert bei21 409 Punkten. Der Kurs des Euro zog an und notierte zuletzt bei 1,1463 US-Dollar.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 23:45 Uhr