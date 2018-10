Fußball : Dortmund siegt in der Champions League 3:0 gegen Monaco

von dpa

03. Oktober 2018, 22:58 Uhr

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Champions-League den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Der BVB gewann gegen AS Monaco mit 3:0. Die Tore erzielten Jacob Bruun Larsen, Paco Alcácer und Marco Reus. Alcácer verschoss für die Dortmunder sogar noch einen Foulelfmeter. Am ersten Spieltag der Gruppe A hatte sich der BVB bereits 1:0 gegen den belgischen Vertreter Club Brügge durchgesetzt. Nächster Gegner der Borussia ist am 24. Oktober Atlético Madrid.