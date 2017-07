Auto : Dobrindt erinnert Autobauer an ihre «verdammte Verantwortung»

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ist die deutschen Autohersteller in der Dieselaffäre in harschen Worten angegangen. Die Autobauer sollten ihrer «verdammten Verantwortung» gerecht werden und Fehler beheben, sagte der CSU-Politiker der «Bild am Sonntag». Dobrindt, dem die Opposition Laschheit gegenüber der Autoindustrie vorwirft, sagte: «Die Autoindustrie hat sich in richtig schweres Fahrwasser gebracht. Es droht auch ein Schaden für die Marke 'Automobil made in Germany'. Das empfinde ich als furchtbar».

erstellt am 30.Jul.2017 | 00:41 Uhr