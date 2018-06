Musik : Die Toten Hosen sagen auch Auftritt in München ab

von dpa

Nach dem Hörsturz von Sänger Campino haben Die Toten Hosen auch ihren Auftritt am Sonntag beim Münchner Festival «Rockavaria» abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Abend mit. Das Festival beginnt am Samstag unter anderem mit Iron Maiden, den britischen Altmeistern des Heavy Metals. Durch den Ausfall der Toten Hosen ergäben sich Änderungen im Ablauf, so die Veranstalter. Anstelle der Toten Hosen werde Limp Bizkit jetzt am Sonntag den Headliner Slot auf der Bühne übernehmen. Die Toten Hosen hatten auch einen Auftritt am Freitagabend in Berlin abgesagt.