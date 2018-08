Wetter : «Die Hitze ist vorbei» - Schauer bringen deutliche Abkühlung

von dpa

24. August 2018, 01:50 Uhr

Mit Regen und Gewittern hält heute eine Kaltfront Einzug in Deutschland. «Die Hitze ist vorbei», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei 26 Grad im Osten - im Westen werden es nur noch maximal 20 Grad. Auch am Wochenende bleibt es laut DWD wechselhaft und deutlich kühler. Die Höchstwerte pendeln sich dann bundesweit bei 22 Grad ein. Vor allem im Süden kann es in der Nacht zum Sonntag zu starkem Regen kommen. Heftige Unwetter sind aber nicht zu erwarten.