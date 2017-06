Mit Spannung erwarten die Fußball-Fans heute die Veröffentlichung der Bundesliga-Spielpläne. Um 12.00 Uhr wird die Deutsche Fußball Liga die Erst- und Zweitligaansetzungen für die Saison 2017/18 bekannt geben. Die Bundesliga-Spielzeit beginnt am 18. August, die 2. Liga startet bereits drei Wochen zuvor am 28. Juli in die Saison.

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 03:51 Uhr