Radsport : DFB in Gedanken bei Vogel - «Wollen ihr Mut zusprechen»

von dpa

08. September 2018, 06:42 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund und die U21-Nationalelf nehmen großen Anteil am Schicksal der querschnittsgelähmten Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel. «Diese offenen und mutigen Worte in der Öffentlichkeit, das nehmen wir mit, diese Courage nehmen wir mit», sagte U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz nach dem 3:0-Testspielsieg in Fürth gegen Mexiko. Vogel hatte am Freitag gut zehn Wochen nach ihrem Trainingsunfall ihre schwere Verletzung publik gemacht.