Fußball : DFB-Frauen im WM-Viertelfinale gegen Schweden

von dpa

24. Juni 2019, 23:43 Uhr

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft am kommenden Samstag auf Schweden. Das Drei-Kronen-Team setzte sich am Abend knapp mit 1:0 gegen Kanada durch. Zuvor hatte Titelverteidiger USA dank zweier Elfmetertore mit einem 2:1-Sieg gegen Spanien das Viertelfinale erreicht. In der Runde der letzten Acht treffen die Amerikanerinnen am Freitag auf Gastgeber Frankreich. Die Partie könnte ein vorläufiger Höhepunkt dieser WM werden.