Fußball : DFB-Elf mit zwei Elfmeter-Toren gegen Russland ins EM-Viertelfinale

Die deutschen Fußballerinnen haben ihre Pflicht erfüllt und sind wie erwartet ins Viertelfinale der EM in den Niederlanden eingezogen. Dank zweier verwandelter Foulelfmeter von Babett Peter und Dzsenifer Marozsan setzte sich das Team von Bundestrainerin Steffi Jones zum Vorrundenabschluss mit 2:0 gegen Russland durch. Als Erster der Gruppe B trifft der Titelverteidiger nun in der Runde der letzten Acht am Samstag in Rotterdam auf Dänemark.

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 22:42 Uhr