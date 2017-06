Fußball : Deutsches Nationalteam in Sotschi eingetroffen

Das deutsche Confed-Cup-Aufgebot ist in Russland eingetroffen. Die Sondermaschine des Deutschen Fußball-Bundes mit den 21 Spielern, dem Trainerstab und allen Betreuern landete am Donnerstagmittag pünktlich in Sotschi, wo am kommenden Montag das erste Gruppenspiel gegen Australien ausgetragen wird. Das DFB-Team spielt beim Acht-Nationen-Turnier vom 17. Juni bis 2. Juli in vier russischen Städten in der Vorrunde zudem gegen Chile und Kamerun. In Sotschi war für vier Stunden nach der Ankunft gleich ein Training angesetzt, zu dem vom DFB auch russische Kinder eingeladen wurden.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 12:58 Uhr