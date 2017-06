Fußball : Deutsche U21 mit Pflichtsieg gegen Tschechien zum EM-Start

Deutschlands U21-Fußballer sind mit einem Pflichtsieg gegen Tschechien in die Europameisterschaft gestartet. Der Schalker Max Meyer und der Neu-Münchner Serge Gnabry trafen beim 2:0 im polnischen Tychy zum verdienten Auftakterfolg. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz hat sich in der schweren Gruppe C eine gute Ausgangsposition geschaffen. Nur die Gruppenersten und der Beste von drei Gruppenzweiten erreichen das Halbfinale. Weitere Gegner der DFB-Auswahl sind am Mittwoch Dänemark und drei Tage später Italien.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 23:11 Uhr