Fußball : Deutsche U21 feiert nach 1:0 als Europameister - «Überwältigend»

Deutschlands U21 hat ihr eigenes Fußball-Märchen geschrieben und sich wie die goldene Generation vor acht Jahren zum Europameister gekrönt. In einem mitreißenden Finale trumpfte die DFB-Auswahl in Krakau gegen den haushohen Favoriten Spanien mit ihrer besten Turnierleistung beim 1:0 groß auf. Mitchell Weiser sorgte mit seinem Kopfballtor für eine rauschende Titelfeier der deutschen Junioren, die in der Schlussphase nochmal zittern mussten. Danach schrien sie die Freude heraus, es flossen auch Tränen. «Es ist überwältigend», sagte ein ergriffener Trainer Stefan Kuntz.

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 23:18 Uhr