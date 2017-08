Terrorismus : de Maizière: Terror zeigt erneut seine hässliche Fratze

Nach dem Terroranschlag in Barcelona hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière den Opfern seine Anteilnahme ausgedrückt. «Ich bin tief erschüttert über die schrecklichen Nachrichten aus Barcelona. Erneut hat der Terror seine hässliche Fratze gezeigt», wird der Minister am Abend in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert. «In tiefer Trauer bin ich bei den Opfern und deren Angehörigen. Unsere Solidarität gilt dem ganzen spanischen Volk.»

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 21:46 Uhr