Börsen : Dax schwächelt etwas zum Wochenschluss

Der Dax hat zum Wochenschluss etwas an Schwung verloren. Der deutsche Leitindex verlor wenige Minuten nach Handelsbeginn 0,28 Prozent auf 12 262,78 Punkte. Tags zuvor hatte das Börsenbarometer noch seinen jüngsten Anstieg zeitweise bis auf 12 363 Punkte fortgesetzt, bevor die Gewinne letztlich deutlich zusammenschmolzen. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von rund 1 Prozent an.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 09:21 Uhr