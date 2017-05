Der Dax hat sich mit leichten Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Gute Wachstumszahlen aus der US-Wirtschaft halfen ihm, sein Minus am Nachmittag etwas einzudämmen. Am Brückentag nach Christi Himmelfahrt bedeuteten 12 602,18 Punkte am Ende nur noch einen kleinen Abschlag von 0,15 Prozent. Der Euro sank auf 1,1169 US-Dollar.

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 18:15 Uhr