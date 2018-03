Telekommunikation : Das Saarland hat nun eigene Emojis

von dpa

13. März 2018, 17:46 Uhr

Im Saarland gibt es nun eigene Emojis, also Stimmungsbildchen für SMS und Whats-App-Nachrichten: die so genannten «Saarmojis». Die Piktogramme reichen von Lyoner-Wurst und Schwenker-Grill über Ludwigskirche und Saarpolygon bis zu typischen Aussprüchen wie «Hauptsach gudd gess!» oder «Ei joo». Das Saarland ist das erste Bundesland mit individuellen Emojis. Zum Start wurden in Saarbrücken die ersten knapp 400 Bilder aus zwölf Kategorien präsentiert - darunter Essen und Trinken, Redensarten, Sport und Stimmung.