Kirche : Christen feiern Weihnachten im Heiligen Land

von dpa

24. Dezember 2018, 15:58 Uhr

Weihnachten im Heiligen Land: Die traditionelle Weihnachtsprozession aus Jerusalem ist am Nachmittag am zentralen Krippenplatz in Bethlehem angekommen. Zahlreiche Gläubige empfingen die Fahrzeugkolonne, die vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa, zu Fuß angeführt wurde. Pizzaballa soll später in der Geburtskirche die Mitternachtsmesse zelebrieren. Die Kirche stammt aus dem 6. Jahrhundert. Sie ist damit eines der ältesten christlichen Bauwerke. Dieser Ort wird von vielen Gläubigen als Geburtsort Jesu verehrt.