Demonstrationen : Chinesische Staatszeitung droht Hongkongern mit Gewalt

von dpa

16. August 2019, 06:26 Uhr

Eine staatlich kontrollierte Zeitung in China hat eine scharfe Warnung an die Protestbewegung in Hongkong ausgesprochen. «Peking hat nicht beschlossen, gewaltsam gegen die Unruhen in Hongkong vorzugehen, aber diese Option steht Peking eindeutig zur Verfügung», schrieb die «Global Times» in einem Kommentar. Die Übungen der paramilitärischen Polizei in der an Hongkong angrenzenden Stadt Shenzhen, sei «eine deutliche Warnung» an die Randalierer gewesen.