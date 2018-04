Handel : China kündigt Vergeltung für neue US-Strafzölle an

von dpa

04. April 2018, 05:40 Uhr

China hat Vergeltung für die neuen amerikanischen Strafzölle angekündigt. «Wir werden entsprechende Maßnahmen gegenüber den USA in gleicher Höhe und gleichem Ausmaß vorbereiten», hieß es in einer Erklärung des Handelsministeriums in Peking. Die konkreten chinesischen Gegenmaßnahmen sollen «in naher Zukunft» verkündet werden. «Wir sind zuversichtlich und in der Lage, auf jeden Handelsprotektionismus der USA zu antworten.» China werde umgehend die Schiedsgremien der Welthandelsorganisation anrufen.