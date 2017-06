Fußball : Chile nach Elfmeterschießen über Portugal im Confed-Cup-Finale

Kasan (dpa) - Südamerika-Meister Chile hat nach einem Elfmeter-Blackout von Portugal als erste Mannschaft das Finale beim Confederations Cup in Russland erreicht. Das Team um Bayern-Star Arturo Vidal setzte sich in Kasan im ersten Halbfinale im Elfmeterschießen mit 3:0 gegen Europameister Portugal um Weltfußballer Cristiano Ronaldo durch. In den 120 Spielminuten zuvor waren keine Tore gefallen. Im zweiten Vorschlussrundenspiel bei der Mini-WM stehen sich morgen Deutschland und Mexiko gegenüber. Das Confed-Cup-Endspiel wird am Sonntag in St. Petersburg ausgetragen.

von dpa

erstellt am 28.Jun.2017 | 22:48 Uhr