Terrorismus : Chefermittler: Hammer-Attacke vor Notre-Dame war Terroranschlag

Die französische Polizei stuft den Angriff mit einem Hammer auf einen Polizisten in Paris als Terroranschlag ein. Der 40-Jährige sei unter dem Einfluss der Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat zur Tat geschritten, so die Pariser Staatsanwaltschaft. Auf dem Computer des Algeriers seien zahlreiche dschihadistische Inhalte gefunden worden. Der Mann hatte am Dienstag auf dem Vorplatz der Kathedrale Notre-Dame mit einem Hammer auf einen Polizisten eingeschlagen und dabei «Das ist für Syrien» gerufen. Ein weiterer Beamter stoppte den Angreifer mit einem Schuss

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 00:28 Uhr