Konflikte : Cavusoglu: Trump arbeitet an Auslieferung von Gülen

von dpa

16. Dezember 2018, 14:11 Uhr

US-Präsident Donald Trump arbeitet der türkischen Regierung zufolge an der Auslieferung des islamischen Predigers Fethullah Gülen. Beim Besuch eines Forums in Doha sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu: «Als wir ihn das letzte Mal in Buenos Aires getroffen haben, hat Trump Erdogan gesagt, dass sie daran arbeiten. Aber wir müssen noch konkrete Schritte sehen.» Cavusoglu bezog sich auf ein Treffen des türkischen Präsidenten mit Trump während des G20-Gipfels in Argentinien.