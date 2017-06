Bundespräsident : Bundespräsident jetzt bei Facebook: «Demokratie lebt vom Austausch»

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist für die Bürger jetzt auch über Facebook erreichbar. Am Morgen wurde sein erster Beitrag in dem sozialen Netzwerk veröffentlicht: «Demokratie lebt vom Austausch, selbstverständlich auch über soziale Medien. Zusammen mit meinem ‎Team werde ich daher hier über meine Arbeit berichten und bin gespannt auf Ihre Kommentare», schrieb er. In der ersten Stunde klickten 283 Leser auf den Button «Gefällt mir». Nach seiner Wahl hatte Steinmeier angekündigt, auch soziale Medien nutzen zu wollen, um vor allem mit jungen Menschen zu diskutieren.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 09:14 Uhr