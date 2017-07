Extremismus : Bundesanwaltschaft ermittelt nach Brandanschlägen auf Bahn

Zwei Wochen nach den Brandanschlägen auf Gleise in mehreren deutschen Städten ermittelt zu den Vorfällen seit Freitag die Bundesanwaltschaft. Das teilte die Karlsruher Behörde mit. Der Generalbundesanwalt habe die Ermittlungen «wegen der besonderen Bedeutung des Falles» übernommen, unter anderem wegen der massiven Auswirkungen auf den Bahnverkehr und die Telekommunikation sowie wegen «des länderübergreifenden Charakters der Taten». Unbekannte hatten am 19. Juni 13 Brandanschläge an Strecken der Bahn verübt.

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 17:21 Uhr