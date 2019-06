Finanzen : Bund und Länder einig bei Flüchtlingskosten

von dpa

06. Juni 2019, 18:03 Uhr

Nach monatelangem Streit haben sich Bund und Länder über die Aufteilung der Flüchtlingskosten geeinigt. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder. Das sei ein Kompromiss, der beide Seiten in die Verantwortung nehme, sagte Merkel. Der Bund will sich nun nach Angaben aus Verhandlungskreisen auch 2020 und 2021 weiter an den Flüchtlingskosten beteiligen. Kosten für die Unterkunft will er vollständig erstatten. Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollen die Länder 350 Millionen Euro bekommen.