Urteile : Bruder von Straßburg-Attentäter verurteilt

von dpa

04. März 2019, 18:43 Uhr

Ein Bruder des getöteten Straßburg-Attentäters ist in Frankreich wegen bedrohlicher Nachrichten auf Facebook zu zwölf Monaten Haft verurteilt worden, davon sechs auf Bewährung. Der Verurteilte kam aber vorerst frei. Er soll sich in psychologische Behandlung begeben und seine Gefängnisstrafe später antreten. Nach französischen Medienberichten waren am Freitag auf dem mutmaßlichen Facebook-Konto des Verurteilten Nachrichten veröffentlicht worden, die auf mögliche Anschlagspläne hindeuteten.