Brände : Brand in Sozialunterkunft - Zwei Tote, drei Schwerverletzte

Bei einem Brand in einer Sozialunterkunft in der Nähe von Stuttgart sind in der Nacht zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden schwer verletzt. In dem Gebäude in der Innenstadt von Markgröningen waren zehn Menschen untergebracht, darunter Obdachlose und Asylbewerber. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Weitere Angaben machte die Polizei bislang nicht.

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 05:53 Uhr