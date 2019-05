Regierung : Bewerberzahl um May-Nachfolge wächst

von dpa

25. Mai 2019, 12:44 Uhr

Einen Tag nach der Rücktrittsankündigung der britischen Premierministerin Theresa May haben bereits mehrere Konservative ihren Hut für die Nachfolge in den Ring geworfen. Heuteerklärte Gesundheitsminister Matt Hancock seine Teilnahme an dem Auswahlverfahren. Er ist bereits der fünfte, der sich offiziell um den Top-Job bei den Tories bewirbt und damit auch um das Amt des Regierungschefs. Als Favorit unter den Bewerbern gilt der frühere Außenminister Boris Johnson. Er brachte sich umgehend in Stellung und drohte mit einem EU-Austritt ohne Abkommen.