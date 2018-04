Arbeitsmarkt : Bericht: Weniger Wachstum wegen Fachkräftemangel

von dpa

16. April 2018, 02:52 Uhr

Der Mangel an Fachkräften verringert einem Bericht zufolge das deutsche Wirtschaftswachstum um jährlich fast ein Prozent. Das geht aus einer der «Rheinischen Post» vorliegenden noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Demnach fehlen etwa 440 000 Fachkräfte. «Wenn deutsche Unternehmen diesen Fachkräftebedarf decken könnten, würde die Wirtschaftsleistung in Deutschland um bis zu 0,9 Prozent oder rund 30 Milliarden Euro höher ausfallen», heißt es in der Studie.