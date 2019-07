Gesundheit : Bericht: Siamesische Zwillinge in Berlin bei OP getrennt

von dpa

31. Juli 2019, 16:00 Uhr

Knapp zwei Wochen nach der Geburt siamesischer Zwillinge in der Berliner Charité sollen die Kinder einem Medienbericht zufolge getrennt worden sein. Die Operation der zusammengewachsenen Kinder am Montag sei erfolgreich verlaufen, berichtete das Hamburger Online-Portal «Ärztenachrichtendienst». Das Klinikum wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Man bitte, die Privatsphäre der Familie zu respektieren, teilte dieCharité mit. Die Kinder kamen am 18. Juli per Kaiserschnitt zur Welt.