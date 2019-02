Konflikte : Bericht: Kim reist 4500 Kilometer mit dem Zug zu Trump

von dpa

24. Februar 2019, 02:54 Uhr

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist nach offiziellen Angaben mit dem Zug zu seinem zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump kommende Woche in Vietnam aufgebrochen. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte am frühen Morgen Bilder von der Abfahrt Kims mit seinem gepanzerten Sonderzug. Die Reise von Pjöngjang nach Hanoi führt über eine Strecke von 4500 Kilometern. Kim trifft Trump am Mittwoch in der vietnamesischen Hauptstadt. Im Mittelpunkt stehen Schritte zur atomaren Abrüstung Nordkoreas und mögliche Gegenleistungen Washingtons.