Terrorismus : Bericht: Attentäter reiste von Düsseldorf nach Manchester

Der Manchester-Attentäter Salman Abedi ist nach einem Bericht von «Focus Online» vier Tage vor dem Anschlag von Düsseldorf aus in die britische Stadt geflogen. Das hätten Berliner Sicherheitskreise bestätigt. Zudem sei der Mann bereits 2015 von Frankfurt am Main aus nach Großbritannien gereist. Offenbar sei er damals zuvor bei einer paramilitärischen Ausbildung in Syrien gewesen, habe Scotland Yard dem Bundeskriminalamt mitgeteilt. Dem Bericht zufolge war Abedi namentlich nicht in internationalen Fahndungssystemen erfasst.

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 08:48 Uhr