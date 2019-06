Agrar : Bayer-Tochter Monsanto will Glyphosat-Urteil aufheben lassen

von dpa

19. Juni 2019, 03:07 Uhr

Die Bayer-Tochter Monsanto will das milliardenschwere Schadenersatz-Urteil im jüngsten US-Prozess um Krebsgefahren ihres Unkrautvernichters Roundup aufheben lassen. Die Anwälte des Konzerns reichten Anträge bei Richterin Winifred Smith in Kalifornien ein, die Entscheidung der Jury entweder zu kassieren oder einen neuen Prozess anzusetzen. Die Geschworenen hatten Monsanto zu über zwei Milliarden Dollar Schadenersatz an ein Rentnerehepaar verurteilt. Die Kläger hatten Roundup für ihre Krebserkrankungen verantwortlich gemacht. Es war bereits der dritte Schuldspruch binnen weniger Monate.