Basketball : Basketballer verpassen EM-Halbfinale mit Niederlage gegen Spanien

Die deutschen Basketballer um NBA-Jungstar Dennis Schröder haben ihr erstes EM-Halbfinale seit zwölf Jahren verpasst. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming unterlag dem favorisierten Titelverteidiger Spanien trotz einer starken Leistung in der Runde der besten Acht in Istanbul mit 72:84. Schröder führte seine Mannschaft mit 27 Punkten erneut als bester Werfer an, konnte aber auch die neunte Niederlage in Serie gegen die Iberer nicht verhindern. Zuletzt stand die deutsche Auswahl 2005 mit Superstar Dirk Nowitzki unter den besten vier Teams Europas und holte Silber.

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 19:34 Uhr