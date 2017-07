Notfälle : Bär greift Mann in italienischer Alpenregion Trentino an

Ein Bär hat einen Mann in der italienischen Region Trentino angegriffen und verletzt. Das Tier biss den 69-Jährigen in den Arm, als er zwischen den Seen Lamar und Terlago mit einem Hund unterwegs gewesen war. Die Verwaltung der Provinz kündigte an, dass es einen Erlass zur «Beseitigung des Exemplars» geben werde. Der Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. In der Gegend in Norditalien sorgen Bären immer wieder für Angst. Im Moment sind dort auch Weibchen mit Jungen unterwegs.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 14:45 Uhr