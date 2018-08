Arbeitslosigkeit : BA zahlt Arbeitslosengeld-Vorschuss im Supermarkt aus

von dpa

28. August 2018, 04:56 Uhr

Mehr als eine halbe Millionen Euro hat die Bundesagentur für Arbeit im Zuge eines Testlaufs an Empfänger von Arbeitslosengeld in bar an Supermarktkassen ausgezahlt. Bis Mitte August wurden rund 2100 Auszahlungen geleistet, zum Beispiel bei Rewe, Penny oder Rossmann. Das teilte die BA auf dpa- Anfrage mit. Das neue Verfahren ist vor allem für Arbeitslosengeld-II-Empfänger gedacht, die in finanziellen Notlagen dringend Bargeld brauchen. Bislang übernahmen solche Notfälle Kassenautomaten in den Jobcentern und Arbeitsagenturen, die nun wegen Störanfälligkeit abgebaut werden.