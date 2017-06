Auto : Autozulieferer Delphi bringt selbstfahrenden Minibus nach Paris

Der US-Autozulieferer Delphi will gemeinsam mit dem französischen Transportunternehmen Transdev selbstfahrende Minibusse und Taxis in Frankreich auf die Straße bringen. Das Projekt soll mit zunächst einem Minibus-Shuttle in Pariser Universitätsviertel Saclay und zwei Autos in Rouen in der Normandie starten. Delphi-Technologiechef Glen De Vos bezeichnete das Projekt als «entscheidenden Schritt zu einem kommerziellen Betrieb». Die Shuttles sollen voraussichtlich vom kommendem Jahr an ohne einen menschlichen Fahrer an Bord fahren und über das Internet überwacht werden.

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 14:05 Uhr