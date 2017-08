Terrorismus : Auswärtiges Amt: Unklar, ob Deutsche unter den Toten

Laut Auswärtigem Amt ist unklar, ob unter den Todesopfern des Terroranschlags in Barcelona auch Deutsche sind. «Wir gehen allen Hinweisen auf betroffene Deutsche mit Hochdruck nach», sagte eine Sprecherin des Außenministeriums. Das ZDF hatte zuvor unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, unter den Toten in Barcelona seien drei Deutsche. Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes teilte weiter mit: «Das Generalkonsulat Barcelona und das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts stehen mit spanischen Behörden in engem Kontakt.»

