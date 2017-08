International : Außenminister Gabriel besucht Uganda und Südsudan

Außenminister Sigmar Gabriel ist am Abend zu einer zweitägigen Afrika-Reise aufgebrochen. Es soll vor allem um die Flüchtlingspolitik gehen. An diesem Mittwoch will er in Uganda eine Flüchtlingssiedlung besuchen, in der mehr als 90 000 Menschen überwiegend aus dem von Hunger und Bürgerkrieg schwer erschütterten Südsudan leben. Uganda hat fast eine Million Flüchtlinge aufgenommen und damit so viele wie kein anderes Land. In der Hauptstadt Kampala wird Gabriel unter anderem mit Präsident Yoweri Kaguta Museveni sprechen. Am Donnerstag reist Gabriel in den Südsudan weiter.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 00:01 Uhr