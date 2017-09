Verteidigung : Ausschuss: Abgeordnete nehmen von der Leyen in die Mangel

Nach mehreren Skandalen und Unfällen in der Bundeswehr muss sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen noch einmal unangenehmen Fragen der Abgeordneten des Bundestags stellen. Auf der Tagesordnung der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses stehen unter anderem die Umstände des tödlichen Absturzes eines Tiger-Kampfhubschraubers in Mali, der rätselhafte Tod eines Offiziersanwärters nach einem Fußmarsch in Munster und Nazi-Vorwürfe gegen die Elitetruppe KSK. Auch wegen Vorgängen rund um den terrorverdächtigen Soldaten Franco A. drängen die Parlamentarier auf Antworten.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 02:46 Uhr