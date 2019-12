Soziales : Ausschreitungen bei Protest gegen Rentenreform in Frankreich

Avatar_shz von dpa

05. Dezember 2019, 16:10 Uhr

Bei den Demonstrationen gegen die geplante Rentenreform in Frankreich ist es in Paris zu Ausschreitungen gekommen. Fahrzeuge gingen in Flammen auf und Vermummte schlugen Scheiben ein, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die Stimmung während der Großdemonstration in der französischen Hauptstadt war sehr angespannt, wie ein dpa-Reporter berichtete. Zahlreiche Gewerkschaften hatten im Konflikt um die geplante Rentenreform zu den branchenübergreifenden Streiks aufgerufen. Der Nah- und der Fernverkehr standen im gesamten Land fast komplett still.