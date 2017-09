Wahlen : Auch Schulz plädiert für gleiche Asylverfahren in Europa

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sichfür den Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière ausgesprochen, einheitliche Asylverfahren und Leistungen für Flüchtlinge in allen EU-Ländern einzuführen. «Ich war seit jeher dafür», sagte Schulz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wiesbaden. Allerdings habe diese Forderung nur einen Hintergrund: Panik vor der rechten Szene. Der Glaube, man könne mit dem Nachplappern von deren Parolen diese Leute in Schach halten, ist ein Irrtum, man macht sie nur stark, erklärte Schulz.

von dpa

erstellt am 09.Sep.2017 | 12:52 Uhr