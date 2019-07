Konflikte : Auch Iran will keinen Tankertausch mit Großbritannien

von dpa

30. Juli 2019, 09:48 Uhr

Teheran (dpa) – In der Tankerkrise mit Großbritannien will auch der Iran nach Angaben seines Botschafters in London keinen Austausch der beiden festgesetzten Schiffe. «Großbritannien hat ein Schiff mit iranischem Öl an Bord illegal festgesetzt, der britische Tanker aber wurde wegen Sicherheitsverstößen in der Straße von Hormus beschlagnahmt», twitterte Hamid Baeidinedschad. Daher könne es auch keinen Austausch der Schiffe geben, so der Botschafter.