Gipfel : Asselborn: Mays Brexit-Vorschlag ist kein großes Zugeständnis

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sieht in dem von Großbritannien in Aussicht gestellten weitreichenden Bleiberecht für EU-Bürger kein großes Zugeständnis. «Alles andere wäre ja eine Kampfansage an die EU gewesen», sagte Asselborn im Deutschlandfunk. Er fügte hinzu: «Es ist ein guter Ansatz.» Premierministerin Theresa May hatte beim EU-Gipfel angeboten, wer momentan rechtmäßig in Großbritannien wohne, solle nicht außer Landes gezwungen werden. Familien sollten nicht getrennt werden. Kanzlerin Angela Merkel hatte dies als «guten Anfang» bezeichnet.

von dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 08:30 Uhr