Justiz : Argentinische Brieftaube mit Rucksack als Drogenkurier

In Argentinien ist eine seltsame Form des Drogenschmuggels aufgeflogen: Eine Brieftaube sollte Rauschgift in ein Gefängnis der Provinz La Pampa bringen - in einem improvisierten Rucksack. Allerdings wurde dem Tier der Kurierflug zum Verhängnis. Polizisten der Provinzhauptstadt Santa Rosa erschossen die Taube, wie die Zeitung «Clarín» berichtete. Demnach fanden die Ermittler bei dem ungewöhnlichen Drogenkurier über 40 Pillen, mehrere Gramm Marihuana und einen USB-Stick. Die Taube trug «ein Stück Stoff als eine Art Rucksack festgebunden», zitierte «Clarín» die Gefängnisbehörde SPF.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 15:50 Uhr