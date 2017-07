G20 : Appell an Trump und Putin: Kooperationsbasis finden

Mehrere Außen-Experten und Ex-Politiker aus Deutschland, den USA, Russland und Großbritannien haben an die Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin appelliert, bei ihrem Treffen am Rande des Hamburger G20-Gipfels eine Basis für Zusammenarbeit zu schaffen. «Ihr erstes Treffen in Hamburg ist eine einmalige Gelegenheit» zur Reduzierung von nuklearen und anderen militärischen Risiken sowie für die Vereitelung katastrophaler Terroranschläge, heißt es in einem Brief an die Präsidenten der USA und Russlands.

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 20:41 Uhr